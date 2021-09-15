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США заявили про бездіяльність Росії стосовно кіберзлочинців

Автор: Марія Кучерявець

У США заявляють, що попередження зроблені РФ відносно приховування кіберзлочинців "не справили належного ефекту". Штати наголошують, що російський уряд не зробив жодних кроків щодо припинення діяльності хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих (кіберзлочинців - ред.), хто, як ми знаємо, знаходиться в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що президент США Джо Байден вже двічі закликав Путіна вжити заходів проти кіберзлочинців, що діють з Росії - перший раз на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше в телефонній розмові.

Вказано, що після перших переговорів у Білому домі відзначили зниження кількості атак з використанням програм-вимагачів, але це ніяк не пов'язують з діями Москви.

"Є відчуття, що ми можемо випустити кілька кіберпуль і вирватися з цієї ситуації. Це буде корисно в певних обставинах, якщо ми можемо зробити точний постріл по кіберагрессору і вибити його з мережі", - додають в США.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Путіним.

В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.

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