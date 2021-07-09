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Байден призвал Путина принять меры в отношении хакеров, атакующих США

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Вашингтон, Пятница 09 июля 2021 20:05
Байден призвал Путина принять меры в отношении хакеров, атакующих США Фото: Джо Байден и Владимир Путин, президенты США и РФ (фото twitter.com KremlinRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня, 9 июля, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Байден обратил внимание на необходимость того, чтобы Путин принял меры для прекращения деятельности хакеров-вымогателей, действующих с территории России.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова", - подчеркнули в Белом доме.

Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Кроме того, в среду американские СМИ сообщили о кибератаке на Национальный комитет республиканцев США, которую осуществили связанные с Россией хакеры.

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