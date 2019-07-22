США заявили об агрессии венесуэльского Су-30 в отношении их самолета

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы "агрессивно сопровождал" американский самолет-разведчик EP-3 Aries II в пятницу, 19 июля, на опасном расстоянии, ставя под угрозу экипаж. Об этом говорится в заявлении Южного командования ВВС США, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.

Американские военные сообщили, что инцидент произошел над Карибским морем, где самолет ВВС США выполнял "международно признанную и одобренную миссию".

"Венесуэльский Су-30 агрессивно следовал за американским EP-3 Aries II на небезопасном расстоянии 19 июля, ставя под угрозу экипаж и самолет", - говорится в сообщении.

В ВВС США подчеркнули, что данные действия самолета ВВС Венесуэлы свидетельствуют о безрассудстве Мадуро, и обвинили Россию в безответственности в связи с поддержкой его режима.

"Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает верховенство закона и усилия по борьбе с незаконной торговлей", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 июля власти Соединенных Штатов Америки ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.