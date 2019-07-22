США заявили про агресію венесуельського Су-30 щодо їх літака

Винищувач Су-30 Військово-повітряних сил Венесуели "агресивно супроводжував" американський літак-розвідник EP-3 Aries II у п'ятницю, 19 липня, на небезпечній відстані, загрожуючи екіпажу. Про це йдеться в заяві Південного командування ВПС США, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

Американські військові повідомили, що інцидент стався над Карибським морем, де літак ВПС США виконував "міжнародно визнану і схвалену місію".

"Венесуельський Су-30 агресивно слідував за американським EP-3 Aries II на небезпечній відстані 19 липня, ставлячи під загрозу екіпаж і літак", - йдеться в повідомленні.

У ВПС США підкреслили, що такі дії літака ВПС Венесуели свідчать про нерозсудливість Мадуро, і звинуватили Росію в безвідповідальності у зв'язку з підтримкою його режиму.

"Ця дія демонструє безвідповідальну військову підтримку Росією незаконного режиму Мадуро і підкреслює безглуздість і безвідповідальну поведінку Мадуро, яка підриває верховенство закону і зусилля в боротьбі з незаконним обігом", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 липня влада Сполучених Штатів Америки посилила санкції проти Венесуели, внісши до чорного списку чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.