США заявили об агрессии венесуэльского Су-30 в отношении их самолета

Фото: Су-30 Венесуэлы (wikimedia.org)

ВВС США также обвинили Россию в безответственной военной поддержке режима Мадуро

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы "агрессивно сопровождал" американский самолет-разведчик EP-3 Aries II в пятницу, 19 июля, на опасном расстоянии, ставя под угрозу экипаж. Об этом говорится в заявлении Южного командования ВВС США, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.

Американские военные сообщили, что инцидент произошел над Карибским морем, где самолет ВВС США выполнял "международно признанную и одобренную миссию".

"Венесуэльский Су-30 агрессивно следовал за американским EP-3 Aries II на небезопасном расстоянии 19 июля, ставя под угрозу экипаж и самолет", - говорится в сообщении.

В ВВС США подчеркнули, что данные действия самолета ВВС Венесуэлы свидетельствуют о безрассудстве Мадуро, и обвинили Россию в безответственности в связи с поддержкой его режима.

"Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает верховенство закона и усилия по борьбе с незаконной торговлей", - говорится в заявлении.

Venezuela SU-30 Flanker Aggressively Shadows a U.S. EP-3 Aircraft JUST RELEASED: #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 Aries II at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. This action demonstrates #Russia’s irresponsible military support to Maduro's illegitimate regime & underscores Maduro’s recklessness & irresponsible behavior, which undermines int’l rule of law & efforts to counter illicit trafficking. More video and images at https://www.dvidshub.net/search/?q=Venezuela+SU-30+Flanker+Aggressively+Shadows+a+U.S.+EP-3+&view=grid U.S. Department of Defense (DoD) U.S. Naval Forces Southern Command & U.S. 4th Fleet The Joint Staff U.S. Navy Опубліковано U.S. Southern Command (SOUTHCOM) Неділя, 21 липня 2019 р.

Напомним, 19 июля власти Соединенных Штатов Америки ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.