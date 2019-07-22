США заявили про агресію венесуельського Су-30 щодо їх літака

Фото: Су-30 Венесуели (wikimedia.org)

ВПС США також звинуватили Росію в безвідповідальній військовій підтримці режиму Мадуро

Винищувач Су-30 Військово-повітряних сил Венесуели "агресивно супроводжував" американський літак-розвідник EP-3 Aries II у п'ятницю, 19 липня, на небезпечній відстані, загрожуючи екіпажу. Про це йдеться в заяві Південного командування ВПС США, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

Американські військові повідомили, що інцидент стався над Карибським морем, де літак ВПС США виконував "міжнародно визнану і схвалену місію".

"Венесуельський Су-30 агресивно слідував за американським EP-3 Aries II на небезпечній відстані 19 липня, ставлячи під загрозу екіпаж і літак", - йдеться в повідомленні.

У ВПС США підкреслили, що такі дії літака ВПС Венесуели свідчать про нерозсудливість Мадуро, і звинуватили Росію в безвідповідальності у зв'язку з підтримкою його режиму.

"Ця дія демонструє безвідповідальну військову підтримку Росією незаконного режиму Мадуро і підкреслює безглуздість і безвідповідальну поведінку Мадуро, яка підриває верховенство закону і зусилля в боротьбі з незаконним обігом", - йдеться в заяві.

Venezuela SU-30 Flanker Aggressively Shadows a U. S. EP-3 Aircraft JUST RELEASED: #Venezuela SU-30 Flanker "aggressively shadowed" a U. S. EP-3 Aries II at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. This action demonstrates #russia's irresponsible military support to Maduro's illegitimate regime & underscores Maduro's recklessness & irresponsible behavior, which undermines int'l rule of law & efforts to counter illicit trafficking. More video and images at https://www.dvidshub.net/search/?q=Venezuela+SU-30+Flanker+Aggressively+Shadows+a+U. S.+EP-3+&view=grid U. S. Department of Defense (DoD) U. S. Naval Forces Southern Command & U. S. 4th Fleet The Joint Staff U. S. Navy Опубліковано U. S. Southern Command (SOUTHCOM) Неділя, 21 липня 2019 р.

Нагадаємо, 19 липня влада Сполучених Штатів Америки посилила санкції проти Венесуели, внісши до чорного списку чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.