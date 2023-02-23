США завтра оголосять про санкції щодо РФ та китайських компаній, - Нуланд

Сполучені Штати оголосять про черговий пакет санкцій у відношенні держави-окупанта Росії у п'ятницю, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.