США попередили Китай про "серйозні наслідки" у разі надання допомоги РФ

Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми чітко дали зрозуміти, що надання матеріальної підтримки Росії або допомога з будь-яким типом системного ухилення від санкцій буде для нас дуже серйозною проблемою", - сказала міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словам, США продовжуватиме пояснювати уряду Китаю, компаніям і банкам у їхній юрисдикції правила щодо санкцій і серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться в разі їх порушення.

Міністр також зазначила, що переговори між США та Китаєм з економічних питань відновляться у "відповідний час".