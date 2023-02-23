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США завтра оголосять про санкції щодо РФ та китайських компаній, - Нуланд

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США, Четвер 23 лютого 2023 18:19
США завтра оголосять про санкції щодо РФ та китайських компаній, - Нуланд Фото: заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати оголосять про черговий пакет санкцій у відношенні держави-окупанта Росії у п'ятницю, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

За її словами, новий пакет санкції матиме вплив не тільки на Російську Федерацію. Вони також будуть стосуватись деяких китайських компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

"США оголосять про новий пакет санкцій проти РФ 24 лютого, санкції будуть введені, зокрема, проти китайських компаній", - сказала Нуланд.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

Однак Китай заперечує наміри постачати озброєння Росії.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Наразі Адміністрація президента США вирішує, чи оприлюднити розвіддані, відповідно до яких Китай зважує аргументи за і проти постачання зброї РФ.

Зазначимо, що США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

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