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США завтра объявят о санкциях в отношении РФ и китайских компаний, - Нуланд

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США, Четверг 23 февраля 2023 18:19
США завтра объявят о санкциях в отношении РФ и китайских компаний, - Нуланд Фото: заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты объявят об очередном пакете санкций в отношении государства-оккупанта России в пятницу, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, новый пакет санкции повлияет не только на Российскую Федерацию. Они также будут касаться некоторых китайских компаний, которые помогают РФ обходить санкции.

"США объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля, санкции будут введены, в частности, против китайских компаний", - сказала Нуланд.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что предоставление какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".

Однако Китай отрицает намерения поставлять вооружение России.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях при передаче оружия России.

Администрация президента США решает, обнародовать ли разведданные, согласно которым Китай взвешивает аргументы за и против поставки оружия РФ.

Отметим, чтоСША не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нуланд
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