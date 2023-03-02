США завтра оголосять про черговий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати планують оголосити про чергову пакет допомоги Україні у п'ятницю 3 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
Попередньо відомо, що до пакету увійдуть РСЗВ HIMARS та артилерія. За його словами, така допомога українським військовим має стратегічне значення.
Однак більш детальної інформації про те, що саме буде міститись у новому пакеті допомоги, Кірбі не надав.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у річницю російського вторгнення, Сполучені Штати оголосили про низку додаткових заходів, спрямованих на продовження надання Україні необхідної підтримки та притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну.
Нагадаємо, що Сполучені Штати на початку березня направлять Україні черговий транш фінансової допомоги. Гроші будуть спрямовані на відновлення енергосектору.
У вівторок, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.
Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.
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