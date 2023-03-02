США завтра объявят об очередном пакете помощи Украине

Соединенные Штаты планируют объявить об очередном пакете помощи Украине в пятницу 3 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Предварительно известно, что в пакет войдут РСЗО HIMARS и артиллерия. По его словам, такая помощь украинским военным имеет стратегическое значение.
Однако более подробной информации о том, что именно будет содержаться в новом пакете помощи, Кирби не предоставил.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в годовщину российского вторжения Соединенные Штаты объявили о ряде дополнительных мер, направленных на продолжение предоставления Украине необходимой поддержки и привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну.
Напомним, что Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление энергосектора.
Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.
Соединенные Штаты передадут Украине 10 млн. долларов для поддержки энергетической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.