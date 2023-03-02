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США завтра объявят об очередном пакете помощи Украине

Фото: США завтра объявят об очередном пакете помощи Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты планируют объявить об очередном пакете помощи Украине в пятницу 3 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Предварительно известно, что в пакет войдут РСЗО HIMARS и артиллерия. По его словам, такая помощь украинским военным имеет стратегическое значение.

Однако более подробной информации о том, что именно будет содержаться в новом пакете помощи, Кирби не предоставил.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в годовщину российского вторжения Соединенные Штаты объявили о ряде дополнительных мер, направленных на продолжение предоставления Украине необходимой поддержки и привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну.

Напомним, что Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление энергосектора.

Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Соединенные Штаты передадут Украине 10 млн. долларов для поддержки энергетической инфраструктуры.

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