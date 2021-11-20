США завершат боевую миссию в Ираке до конца текущего года, - Пентагон

США до конца 2021 года выведут из Ирака военных, выполняющих боевые задачи. В стране останутся только силы для консультации, помощи и обмене разведданными с иракской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава Минобороны США Ллойда Остина встретился со своим иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне.
В ходе встречи Ллойд Остин подтвердил, что США остаются в Ираке по приглашению правительства для поддержки сил безопасности Ирана и помощи в борьбе с террористической организацией ИГИЛ.
Министр обороны также отметил, что США продолжат выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. В том числе, о выводе американских боевых подразделений. По его словам, до конца текущего года в Ираке не останется сил, выполняющих боевые задачи.
Дальнейший этап военной миссии США в Ираке будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными с военными страны.
Напомним, ранее США заявили о планах изменить роль своего военного контингента в Ираке.
Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские военные останутся в Ираке даже после вывода войск США.