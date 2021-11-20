США завершат боевую миссию в Ираке до конца текущего года, - Пентагон

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава Минобороны США Ллойда Остина встретился со своим иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне.

В ходе встречи Ллойд Остин подтвердил, что США остаются в Ираке по приглашению правительства для поддержки сил безопасности Ирана и помощи в борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

Министр обороны также отметил, что США продолжат выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. В том числе, о выводе американских боевых подразделений. По его словам, до конца текущего года в Ираке не останется сил, выполняющих боевые задачи.

Дальнейший этап военной миссии США в Ираке будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными с военными страны.