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Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

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Ирак, Воскресенье 29 августа 2021 06:59
Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Французские войска останутся стоять в Ираке даже если страну покинут военные США. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита в Багдаде, на котором собрались ключевые региональные лидеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По его словам, Франция продолжит развертывание войск в Ираке для борьбы с терроризмом, даже если США выйдут.

"Независимо от того, какой выбор сделают американцы, мы сохраним свое присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом", - заявил Макрон.

Он также предупредил лидеров других стран об угрозе со стороны группировки "Исламское государство" и попросил их не терять бдительность.

"Мы все знаем, что мы не должны ослаблять бдительность, потому что Даиш (группировка "Исламское государство") остается угрозой, и я знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом вашего правительства", - сказал Макрон.

Напомним, что США намеренны изменить роль своего военного контингента в Ираке. Об этом заявили в Белом доме.

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