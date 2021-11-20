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США завершать бойову місію в Іраку до кінця поточного року, - Пентагон

Автор: Дмитрий Кузнецов

США до кінця 2021 року виведуть з Іраку військових, що виконують бойові завдання. У країні залишаться тільки сили для консультації, допомоги та обміні розвідданими з іракською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Пентагону.

Як повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, глава Міноборони США Ллойда Остіна зустрівся зі своїм іракським колегою Джумою Інадом в Бахрейні.

В ході зустрічі Ллойд Остін підтвердив, що США залишаються в Іраку на запрошення уряду для підтримки сил безпеки Ірану і допомоги в боротьбі з терористичною організацією ІДІЛ.

Міністр оборони також зазначив, що США продовжать виконувати взяті на себе в липні 2021 року зобов'язання. У тому числі про виведення американських бойових підрозділів. За його словами, до кінця поточного року в Іраку не залишиться сил, що виконують бойові завдання.

Подальший етап військової місії США в Іраку полягатиме в консультуванні, допомозі та обміні розвідданими з військовими країни.

Нагадаємо, раніше США заявили про плани змінити роль свого військового контингенту в Іраку.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французькі військові залишаться в Іраку навіть після виведення військ США.

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