США заверили Украину в санкциях против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба получил заверение, что США готовы ввести санкции против "Северного потока-2", если строительство газопровода не прекратят самостоятельно.

"Кулеба получил заверение, что санкции, включенные в закон об оборонном бюджете, будут как можно быстрее приняты в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая укладывает трубу "Северного потока-2", самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность", - рассказали в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки приняли оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" вмешательством в европейскую энергетическую политику. Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Вашингтоне.

Кроме того, в российском МИД заявили, что санкции США в отношении российских газопроводов не остановят их строительство. По словам представителей Кремля, Вашингтон якобы делает все, чтобы испортить отношения с Москвой.