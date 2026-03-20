США завели справи на президента Колумбії: NYT розкрило, що міг задумати Трамп

Президент Колумбії Густаво Петро став фігурантом кримінальних розслідувань у США щодо можливих зв’язків із наркоторговцями та фінансування виборчої кампанії. На цьому тлі президент США Дональд Трамп може використати справу для посилення тиску на Боготу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними джерел видання, розслідування проти колумбійського лідера ведуть прокуратури США на Мангеттені та в Брукліні. В них беруть участь прокурори з питань міжнародного наркотрафіку, а також агенти Управління з боротьби з наркотиками та Міністерства внутрішньої безпеки.

У межах справ слідчі вивчають можливі контакти Петра з представниками наркокартелів, а також імовірне фінансування його президентської кампанії 2022 року. Водночас справи перебувають на початковій стадії, і наразі не зрозуміло, чи дійде до висунення обвинувачень.

Офіційно американські відомства від коментарів утримуються. Немає й підтверджень, що Білий дім причетний до запуску цих розслідувань.

"Але Трамп, який часто використовував кримінальні розслідування як палицю проти своїх суперників та ворогів, різко розкритикував Петро, ​​назвавши його "хворою людиною". І він міг би використати розслідування як важіль впливу, щоб домогтися більшої співпраці з Колумбією", - йдеться у матеріалі видання.

Також, за інформацією видання, Дональд Трамп може спробувати використати сам факт розслідувань для впливу на президентські вибори в Колумбії, які мають відбутися у травні. Густаво Петро, перший лівий президент в історії країни, не може балотуватися на новий термін, однак уже закликав прихильників підтримати свого політичного наступника.

Тиск як політичний інструмент

Тиск давно став одним зі звичних інструментів зовнішньої політики Дональда Трампа, і історія з можливими справами проти Густаво Петра вкладається саме в цю логіку. Адміністрація Трампа вже не раз поєднувала силові, санкційні та політичні методи, аби посилити вплив США в Латинській Америці.

Зокрема, в ніч на 3 січня американські військові завдали ударів по Каракасу, після чого затримали диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього влада у Венесуелі перейшла до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка частково продовжує курс Мадуро.

Крім того, США посилили тиск і на Кубу. Минулого тижня президент країни Мігель Діас-Канель уперше публічно підтвердив, що Гавана веде переговори з Вашингтоном на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Трампа. За його словами, наслідки енергетичної блокади США є "колосальними".