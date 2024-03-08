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США завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів у Ємені

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального командування США (CENTCOM) у Twitter.

"Центральне командування США завдало ударів з метою самооборони по чотирьом мобільним протикорабельним протикорабельним крилатим ракетам (ПКР) хуситів і одному безпілотному літальному апарату хуситів у районах Ємену", - ідеться в повідомленні. 

 Крім того, за цей час сили військові США збили три безпілотники, запущені з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, у напрямку Аденської затоки.

"Ці дії вживаються для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для військово-морських і торгових суден США", - йдеться в повідомленні.

Атаки хуситів

Хусити з листопада завдають безпілотних і ракетних ударів по судноплавству в Червоному морі, Баб-ель-Мандабській протоці й Аденській затоці на знак солідарності з палестинцями, які виступають проти військових дій Ізраїлю в Секторі Газа.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

26 лютого хусити знову атакували танкер в Аденській затоці, що йшов під американським прапором. А за кілька днів до цього вони здійснили атаку у Червоному морі на корабель США із гуманітарною допомогою.

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Сполучені Штати АмерикиЄмен