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США нанесли удары по крылатым ракетам и беспилотникам хуситов в Йемене

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты нанесли удары по крылатым ракетам и беспилотникам хуситов в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального командования США (CENTCOM) в Twitter.

"Центральное командование США нанесло удары в целях самообороны по четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ПКР) хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена", - говорится в сообщении. 

 Кроме того, за это время силы военные США сбили три беспилотника, запущенных из поддерживаемых Ираном районов Йемена, контролируемых хуситами, в направлении Аденского залива.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для военно-морских и торговых судов США", - говорится в сообщении. 

Атаки хуситов

Хуситы с ноября наносят беспилотные и ракетные удары по судоходству в Красном море, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами, выступающими против военных действий Израиля в Секторе Газа.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.

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Соединенные Штаты АмерикиЙемен