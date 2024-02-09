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США завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів у Ємені

Фото: США завдали ударів по крилатих ракетах і безпілотниках хуситів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter cил Центрального командування США.

"Сили Центрального командування США завдали сім ударів з метою самооборони по чотирьох безпілотних надводних кораблях хуситів та семи мобільних протикорабельних крилатих ракет, які були підготовлені до запуску по кораблях у Червоному морі", - йдеться у Центральному командуванні США.

Повідомляється, що військові США виявили ці ракети та БПЛА у кількох районах Ємену, які контролюються хуситами, і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США та торговим судам у регіоні.

Повідомляється, що ці дії мають захистити свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових судів.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Також 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.

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