США нанесли удары по крылатым ракетам и беспилотникам хуситов в Йемене

"Силы Центрального командования США нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море", - говорится в Центральном командовании США.

Сообщается, что военные США обнаружили эти ракеты и БПЛА в нескольких районах Йемена, которые контролируются хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

Сообщается, что эти действия должны защитить свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Также 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.