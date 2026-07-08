США завдали ударів по Ірану через іранську атаку по комерційних судах

США оголосили про початок військової операції

Центральне командування США повідомило, що американські сили почали нанесення серії потужних ударів по території Ірану.

У заяві наголошується, що операція спрямована на завдання серйозних збитків об'єктам, пов'язаним із нападами на цивільні комерційні судна в міжнародних водах.

У CENTCOM зазначили, що приводом для військової операції стали три атаки Ірану на комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку.

"Сили Центрального командування США розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб завдати серйозної шкоди його цілеспрямованим нападам на комерційні судна з екіпажами, що складаються з мирних жителів, у міжнародних водних шляхах", - зазначено в повідомленні.

За даними Центрального командування ЗС США (CENTCOM), серія американських ударів по військових об'єктах Ірану стала відповіддю на атаки Тегерана проти трьох комерційних суден, що проходили через Ормузьку протоку.

У командуванні заявили, що дії Ірану були необґрунтованими, становили загрозу безпеці та були порушенням режиму припинення вогню.

Перед ударами повідомлялося про вибухи в іранських портах

Незадовго до офіційної заяви американської сторони ЗМІ повідомили про серію вибухів на півдні Ірану. За даними публікацій, вони були чутні в районі порту Сірік.

Пізніше державні ЗМІ Ірану також повідомили про вибухи у портових містах Бендер-Аббас та Сірік, а також на острові Кешм.

Axios розкрив цілі американських ударів

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника повідомив, що авіаудари були завдані рядом військових об'єктів в районі Ормузької протоки.

За словами співрозмовника, серед цілей опинилися системи протиповітряної оборони, комплекси берегового спостереження, зенітні ракетні системи, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портова інфраструктура.

Джерело також стверджує, що нинішня операція США виявилася вчетверо-п'ять разів масштабнішою за удари, завдані в Ормузькій протоці десять днів тому.

У США заявили, що операція продовжується

Як зазначає Axios, обмін ударами створює ризик нового витка ескалації між Вашингтоном і Тегераном і ставить під загрозу меморандум про взаєморозуміння, підписаний менш ніж три тижні тому за посередництва президента Дональда Трампа.

За даними видання, напередодні США також скасували санкційні винятки, які дозволяли Ірану експортувати нафту, після чого Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні умов меморандуму.

Тим часом CNN із посиланням на американського чиновника повідомляє, що військова операція США ще не завершена. За його словами, удари триватимуть "якийсь час", а відповідь Вашингтона не стане пропорційною — його метою є покарання Ірану.