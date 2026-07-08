США нанесли удары по Ирану из-за иранской атаки по коммерческим судам

США объявили о начале военной операции

Центральное командование США сообщило, что американские силы приступили к нанесению серии мощных ударов по территории Ирана.

В заявлении подчеркивается, что операция направлена на нанесение серьезного ущерба объектам, связанным с нападениями на гражданские коммерческие суда в международных водах.

В CENTCOM отметили, что поводом для военной операции стали три атаки Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

"Силы Центрального командования США начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы нанести серьезный ущерб его целенаправленным нападениям на коммерческие суда с экипажами, состоящими из мирных жителей, в международных водных путях", — указано в сообщении.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), серия американских ударов по военным объектам Ирана стала ответом на атаки Тегерана против трех коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

В командовании заявили, что действия Ирана были необоснованными, представляли угрозу безопасности и являлись нарушением режима прекращения огня.

Перед ударами сообщалось о взрывах в иранских портах

Незадолго до официального заявления американской стороны СМИ сообщили о серии взрывов на юге Ирана. По данным публикаций, они были слышны в районе порта Сирик.

Позже государственные СМИ Ирана также сообщили о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

Axios раскрыл цели американских ударов

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что авиаудары были нанесены по ряду военных объектов в районе Ормузского пролива.

По словам собеседника издания, среди целей оказались системы противовоздушной обороны, комплексы берегового наблюдения, зенитные ракетные системы, позиции противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовая инфраструктура.

Источник также утверждает, что нынешняя операция США оказалась в четыре-пять раз масштабнее ударов, нанесенных в Ормузском проливе десять дней назад.

В США заявили, что операция продолжается

Как отмечает Axios, обмен ударами создает риск нового витка эскалации между Вашингтоном и Тегераном и ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад при посредничестве президента Дональда Трампа.

По данным издания, накануне США также отменили санкционные исключения, позволявшие Ирану экспортировать нефть, после чего Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума.

Тем временем CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что военная операция США еще не завершена. По его словам, удары будут продолжаться "некоторое время", а ответ Вашингтона не станет пропорциональным — его целью является наказание Ирана.