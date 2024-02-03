США завдали ударів в Іраку та Сирії по цілях, пов'язаних з іранським КВІР

Американські удари у п'ятницю ввечері стали відповіддю на нещодавню атаку бази США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців та ще близько сорока отримали поранення.

У повідомленні військових йдеться про те, що 2 лютого сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців.

"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали:

командно-контрольні оперативні центри,

розвідувальні центри,

сховища ракет і безпілотних літальних апаратів,

а також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".

У публікації Reuters зазначається, що, як вважається, ці удари "є лише першими у багаторівневій відповіді" адміністрації президента США Джо Байдена на атаки по базі в Йорданії, що була здійснена підтримуваними Іраном бойовиками.

Удари США у відповідь на атаку по базі в Йорданії

Нагадаємо, 28 січня американську військову базу в Йорданії атакували дрони. Внаслідок удару троє військових загинули, ще десятки - отримали поранення. Після цього американський президент Джо Байден заявив, що Іран несе відповідальність за атаку, оскільки військові вдарили іранською зброєю. Лідер США додав, що вже вирішив, як відповісти на такий теракт.

2 лютого The Wall Street Journal повідомило про те, що Штати завдадуть ударів по об'єктах Ірану в Сирії та Іраку цими вихідними (3-4 лютого). Ввечері у п'ятницю стало відомо, що іранські об'єкти в Сирії атакували з повітря американські сили.