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США нанесли удары в Ираке и Сирии по целям, связанным с иранским КСИР

Иллюстративное фото: США нанесли авиаудар по целям в Ираке и Сирии (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли ответные удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) и боевикам, поддерживаемым Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Воздушных войск США и Reuters.

Американские удары в пятницу вечером стали ответом на недавнюю атаку базы США в Иордании, в результате которой погибли три военнослужащих и еще около сорока получили ранения.

В сообщении военных говорится, что 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев.

"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, прилетевших из Соединенных Штатов. Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что объекты, по которым были нанесены удары, включали:

командно-контрольные оперативные центры,

  • разведывательные центры,
  • хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов,
  • а также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые "способствовали нападениям силы США и коалиции".

В публикации Reuters отмечается, что, как считается, эти удары "являются лишь первыми в многоуровневом ответе" администрации президента США Джо Байдена на атаки по базе в Иордании, осуществленной поддерживаемыми Ираном боевиками.

Удары США в ответ на атаку по базе в Иордании

Напомним, 28 января американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. В результате удара трое военных погибли, еще десятки - получили ранения. После этого американский президент Джо Байден заявил, что Иран несет ответственность за атаку, поскольку по военным ударили иранским оружием. Лидер США добавил, что уже решил, как ответить на подобный теракт.

2 февраля The Wall Street Journal сообщило о том, что Штаты нанесут удары по объектам Ирана в Сирии и Ираке на этих выходных (3-4 февраля). Вечером в пятницу стало известно, что иранские объекты в Сирии атаковали с воздуха американские силы.

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