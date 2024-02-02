США найближчими днями почнуть удари по іранських об'єктах в Іраку та Сирії, - WSJ

Сполучені Штати Америки цими вихідними (3-4 лютого) почнуть завдавати ударів по іранських цілях, що знаходяться на території Іраку та Сирії. Так США дадуть відповідь на загибель своїх військових через атаку на базу в Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як розповіли неназвані джерела, ціллю ударів США стане іранський контингент та об'єкти.

Також співрозмовники WSJ підкреслюють, що відповідь буде "багаторівневою" - вона включатиме не лише удари, а й кроки, які дадуть Тегерану зрозуміти, що Вашингтон не хоче ескалації.

Неназвані американські чиновники заявили, що мета такої відповіді - змусити Іран та його поплічників зменшити кількість нападів на всьому Близькому Сході, поки йдуть переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Видання також пише, що Іран відкидає свою причетність до удару по американській базі в Йорданії. Тегеран погрожує завдати ударів у відповідь, якщо США атакують іранську територію або контингент.

Атака на американську базу

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про те, що в Йорданії за допомогою дрону атакували військову базу США. Внаслідок цього троє військових загинули та ще десятки отримали поранення.

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Іран причетний до атаки, оскільки по військовим вдарили іранською зброєю.

Глава американської держави зазначив, що він уже вирішив, як відповісти на такий удар.