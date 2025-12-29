UA

США завдали сильного удару по "великому об'єкту" у Венесуелі, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вдарили по великому об'єкту у Венесуелі, який розташований на узбережжі. Деталі цієї операції зберігають у секреті.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми щойно вибили - не знаю, чи читали ви, чи бачили - у них є великий завод або великий об'єкт, звідки виходять судна. Дві ночі тому ми вивели його з ладу. Ми завдали по них дуже сильного удару", - сказав Трамп в інтерв'ю Джону Катсіматідісу, великому донору Республіканської партії.

При цьому відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції Мар-а-Лаго, Трамп розповів, що "стався великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками". За його словами, "зона забезпечення більше не існує".

Президент відмовився відповідати на запитання про те, чи стоять за операцією збройні сили США або ЦРУ.

"Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але не хочу говорити, хто саме. Але, знаєте, це було вздовж узбережжя", - зазначив він.

Один американський чиновник заявив CNN, що президент описував об'єкт, пов'язаний із наркотиками, але відмовився надати додаткові деталі операції. Повідомлень із Венесуели про знищення великого об'єкта, подібного до описаного президентом, не надходило.

Захоплення танкерів із венесуельською нафтою

Нагадаємо, США за кілька тижнів захопили вже три танкери, які перевозили венесуельську нафту.

Зокрема, 21 грудня стало відомо, що біля берегів Венесуели було захоплено танкер Bella 1, проти якого США раніше ввели санкції.

Як виявилося, на танкері перебувала нафта компанії PDVSA, яка під санкціями США.

