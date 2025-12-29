RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США нанесли сильный удар по "крупному объекту" в Венесуэле, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США ударили по крупному объекту в Венесуэле, который находится на побережье. Детали этой операции сохраняют в секрете.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы только что выбили - не знаю, читали ли вы или видели - у них есть большой завод или крупный объект, откуда выходят суда. Две ночи назад мы вывели его из строя. Мы нанесли по ним очень сильный удар", - сказал Трамп в интервью Джону Катсиматидису, крупному донору Республиканской партии.

При этом отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп рассказал, что "произошел крупный взрыв в портовой зоне, где загружают лодки наркотиками". По его словам, "зона обеспечения больше не существует". 

Президент отказался отвечать на вопрос о том, стоят ли за операцией вооруженные силы США или ЦРУ. 

"Я не хочу этого говорить. Я точно знаю, кто это был, но не хочу говорить, кто именно. Но, знаете, это было вдоль побережья", - отметил он. 

Один американский чиновник заявил CNN, что президент описывал объект, связанный с наркотиками, но отказался предоставить дополнительные детали операции. Сообщений из Венесуэлы об уничтожении крупного объекта, подобного описанному президентом, не поступало.

Захват танкеров с венесуэльской нефтью

Напомним, США за несколько недель захватили уже три танкера, которые перевозили венесуэльскую нефть.

В частности, 21 декабря стало известно, что у берегов Венесуэлы был захвачен танкер Bella 1, против которого США ранее ввели санкции.

Как оказалось, на танкере находилась нефть компании PDVSA, которая под санкциями США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаДональд Трамп