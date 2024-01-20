США завдали ще одного удару по об'єктах хуситів

Сили Центрального командування США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка була спрямована в Аденську затоку і готувалася до запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Останній удар було завдано через кілька годин після того, як США вразили три інші протикорабельні ракети хуситів.

"Американські сили визначили, що ракета становить загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні, і згодом завдали удару і знищили ракету в порядку самооборони", - йдеться в заяві Центрального командування США.

Інцидент став останнім на тлі зростаючої напруженості, що відкриває нову вкладку в Червоному морі та Аденській затоці, яка порушила світову торгівлю і викликала побоювання з приводу вузьких місць у поставках.

Атаки хуситів

У листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАС.

Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки повз узбережжя Ємену проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.

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