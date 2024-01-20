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США нанесли еще один удар по объектам хуситов

Суббота 20 января 2024 21:02
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США нанесли еще один удар по объектам хуситов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, которая была направлена в Аденский залив и готовилась к запуску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Последний удар был нанесен спустя несколько часов после того, как США поразили три другие противокорабельные ракеты хуситов.

"Американские силы определили, что ракета представляет угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, и впоследствии нанесли удар и уничтожили ракету в порядке самообороны", - говорится в заявлении Центрального командования США.

Инцидент стал последним на фоне растущей напряженности, открывающей новую вкладку в Красном море и Аденском заливе, которая нарушила мировую торговлю и вызвала опасения по поводу узких мест в поставках.

Атаки хуситов

В ноябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать суда возле побережья Йемена. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС.

Такие действия хуситов начали влиять на мировую торговлю, поскольку мимо побережья Йемена проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Лондон и Вашингтон также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.

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