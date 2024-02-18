США завдали нових ударів по хуситах

За даними командування, вчора, 17 лютого, сили США успішно завдали ударів по

трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,

одному підводному безпілотнику,

одному надводному безпілотнику.

"Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року", - зазначає центральне командування США.

Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

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