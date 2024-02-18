США завдали нових ударів по хуситах

Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США.
За даними командування, вчора, 17 лютого, сили США успішно завдали ударів по
"Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року", - зазначає центральне командування США.
Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.
Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.
На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.
Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.
Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.
Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.
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