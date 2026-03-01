США завдали майже 900 ударів по Ірану за 12 годин: деталі операції

У перші 12 годин військової операції проти Ірану американські сили завдали близько 900 ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі Х.
Читайте також: Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану
За даними кореспондентки Fox News Дженніфер Гріффін, атаки здійснювали "з суші, повітря і моря, включно з безпілотниками". Одночасно військові США відбивали масований обстріл у відповідь.
"Сьогодні Іран випустив близько 300 ракет. У них є 2000 ракет великої дальності і 2000 ракет меншої дальності. З минулого літа вони відновили свій арсенал", - ідеться в публікації.
Журналістка уточнила, що в Бахрейні Іран завдав удару по "порожньому складу" і радіолокаційній системі Ray Dome.
За словами представника Міноборони США, у регіоні задіяні резервні системи, і "ніщо з того, що сталося, не вплинуло на місію".
Мета операції, як зазначається, полягає в тому, щоб позбавити Іран можливості завдавати ударів по сусідніх державах.
У повідомленні наголошується, що США та їхні партнери обізнані про місцезнаходження високозбагаченого урану Ірану, однак доступ до нього ускладнений.
Очікується, що операція триватиме "кілька тижнів", хоча президент США може ухвалити рішення про її завершення раніше.
Також один з американських чиновників повідомив, що частина засобів протиповітряної оборони Ірану зберігається, і на їхнє знищення знадобиться кілька днів.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що рішення почати військову операцію проти Ірану було ухвалено після невдачі переговорів щодо нової ядерної угоди. За його словами, дипломатичні зусилля не дали результату, що і підштовхнуло Вашингтон до силового сценарію. При цьому американський лідер наголосив, що за необхідності здатний завершити військову кампанію протягом трьох днів.
Зазначимо, що світові котирування нафти піднялися до найвищого рівня за останні сім місяців, а рух танкерів в Ормузькій протоці виявився фактично припиненим. На цьому наслідки загострення конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном не вичерпуються, оскільки напруга вже впливає на глобальні ринки та логістику.