США нанесли почти 900 ударов по Ирану за 12 часов: детали операции

В первые 12 часов военной операции против Ирана американские силы нанесли около 900 ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.
По данным корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин, атаки осуществлялись "с суши, воздуха и моря, включая беспилотники". Одновременно военные США отражали массированный ответный обстрел.
"Сегодня Иран выпустил около 300 ракет. У них есть 2000 ракет большой дальности и 2000 ракет меньшей дальности. С прошлого лета они восстановили свой арсенал", – говорится в публикации.
Журналистка уточнила, что в Бахрейне Иран нанес удар по "пустому складу" и радиолокационной системе Ray Dome.
По словам представителя Минобороны США, в регионе задействованы резервные системы, и "ничто из того, что произошло, не повлияло на миссию".
Цель операции, как отмечается, состоит в том, чтобы лишить Иран возможности наносить удары по соседним государствам.
В сообщении подчеркивается, что США и их партнеры осведомлены о местонахождении высокообогащенного урана Ирана, однако доступ к нему затруднен.
Ожидается, что операция продлится "несколько недель", хотя президент США может принять решение о ее завершении раньше.
Также один из американских чиновников сообщил, что часть средств противовоздушной обороны Ирана сохраняется, и на их уничтожение потребуется несколько дней.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать военную операцию против Ирана было принято после неудачи переговоров по новой ядерной сделке. По его словам, дипломатические усилия не дали результата, что и подтолкнуло Вашингтон к силовому сценарию. При этом американский лидер подчеркнул, что при необходимости способен завершить военную кампанию в течение трех дней.
Отметим, что мировые котировки нефти поднялись до самого высокого уровня за последние семь месяцев, а движение танкеров в Ормузском проливе оказалось фактически приостановлено. На этом последствия обострения конфликта между Израилем, США и Ираном не исчерпываются, поскольку напряжение уже влияет на глобальные рынки и логистику.