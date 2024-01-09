У США звинувачують росіянина. Він фінансував терористів

Згідно з судовими документами, Курашев намагався надати фінансову підтримку Хайат Тахрір аш-Шам (HTS). Росіянин намагався відправити 13 000 доларів до Туреччини двом кур'єрам цієї організації.

Державний секретар США визначив HTS як іноземну терористичну організацію, яка займається тероризмом у Сирії.

Поліція перевірила соцмережі та листування Курашова зі збирачем коштів. Вони з'ясували, що, на думку росіянина, переказ грошей бойовикам HTS дорівнює участі в джихаді. Курашев хотів сам вирушити до Сирії та воювати, але зміг лише відправити гроші. Це говорить про те, що Курашев підтримував ідеологію HTS і хотів брати участь у їхній діяльності.

У ФБР з'ясували, що Курашев стежив за діяльністю благодійної організації в Інтернеті та за різними акаунтами у соціальних мережах. Деякі сторінки містили прохання про виділення грошей на купівлю військового спорядження, взуття, одягу, вогнепальної зброї та, в одному випадку, мотоцикла.

Курашеву загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років та до 250 000 доларів штрафу. Вирок судді ухвалять 18 березня.

Арешти росіян у світі

Раніше ми повідомляли, що латвійські правоохоронці затримали росіянина, який шпигував за військовими об'єктами. Він передавав інформацію російським спецслужбам.

Також ми писали про те, що у Польщі визнали винними членів шпигунської мережі – 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.

До речі, норвезька поліція затримала російського шпигуна, який працював у місцевому університеті під вигаданим ім'ям.