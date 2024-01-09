У США звинувачують росіянина. Він фінансував терористів

Росіянин із Каліфорнії намагався допомогти іноземній терористичній організації. Він визнав себе винним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США .
Згідно з судовими документами, Курашев намагався надати фінансову підтримку Хайат Тахрір аш-Шам (HTS). Росіянин намагався відправити 13 000 доларів до Туреччини двом кур'єрам цієї організації.
Державний секретар США визначив HTS як іноземну терористичну організацію, яка займається тероризмом у Сирії.
Поліція перевірила соцмережі та листування Курашова зі збирачем коштів. Вони з'ясували, що, на думку росіянина, переказ грошей бойовикам HTS дорівнює участі в джихаді. Курашев хотів сам вирушити до Сирії та воювати, але зміг лише відправити гроші. Це говорить про те, що Курашев підтримував ідеологію HTS і хотів брати участь у їхній діяльності.
У ФБР з'ясували, що Курашев стежив за діяльністю благодійної організації в Інтернеті та за різними акаунтами у соціальних мережах. Деякі сторінки містили прохання про виділення грошей на купівлю військового спорядження, взуття, одягу, вогнепальної зброї та, в одному випадку, мотоцикла.
Курашеву загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років та до 250 000 доларів штрафу. Вирок судді ухвалять 18 березня.
Раніше ми повідомляли, що латвійські правоохоронці затримали росіянина, який шпигував за військовими об'єктами. Він передавав інформацію російським спецслужбам.
Також ми писали про те, що у Польщі визнали винними членів шпигунської мережі – 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.
До речі, норвезька поліція затримала російського шпигуна, який працював у місцевому університеті під вигаданим ім'ям.
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