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У Латвії арештували росіянина, який шпигував за військовими об'єктами

Латвія, Середа 03 січня 2024 17:45
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У Латвії арештували росіянина, який шпигував за військовими об'єктами Архівне фото: У Латвії затримали росіянина (nra lv)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Латвії минулого місяця затримали громадянина РФ. Його підозрюють у стеженні за військовими об'єктами та передачу секретної інформації.

Про це заявила Служба держбезпеки Латвія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Кримінальний процес щодо громадянина РФ було розпочато 18 грудня за фактом незаконного збору і передачі секретної інформації іноземній розвідці.

"Інформація, отримана під час розслідування, свідчить про те, що громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру і військові об'єкти в Латвії", - йдеться в заяві.

За даними, наявними в розпорядженні Служби держбезпеки, чоловік надавав й інші види підтримки російській спецслужбі в забезпеченні діяльності, спрямованої проти Латвії.

На п'яти об'єктах, до яких підозрюваний мав будь-який стосунок, проведено кримінально-процесуальні дії. Під час обшуків вилучено великий обсяг документів і носіїв інформації. Як запобіжний захід до підозрюваного застосовано арешт.

Шпигуни РФ у країнах Європи

Раніше повідомлялось, що у Польщі визнали винними членів шпигунської мережі - 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.

Також поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.

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