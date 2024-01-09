RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США обвиняют россиянина. Он финансировал террористов

Фото: Россиянин пытался помочь профинансировать иностранную террористическую организацию (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россиянин из Калифорнии пытался помочь иностранной террористической организации. Он признал себя виновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Курашев пытался оказать финансовую поддержку "Хайат Тахрир аш-Шам" (HTS). Россиянин пытался отправить 13 000 долларов в Турцию двум курьерам данной организации.

Государственный секретарь США определил HTS как иностранную террористическую организацию, которая занимается терроризмом в Сирии.

Полиция проверила соцсети и переписку Курашева со сборщиком средств. Они выяснили, что по мнению россиянина, перевод денег боевикам HTS равна участию в джихаде. Курашев хотел сам отправиться в Сирию и воевать, но смог только отправить деньги. Это говорит о том, что Курашев поддерживал идеологию HTS и хотел участвовать в их деятельности.

В ФБР выяснили, что Курашев следил за деятельностью благотворительной организации в Интернете и за различными аккаунтами в социальных сетях.  Некоторые страницы содержали просьбы о выделении денег на покупку военного снаряжения, обуви, одежды, огнестрельного оружия и, в одном случае, мотоцикла. 

Курашеву грозит максимальное наказание в виде 20 лет и до 250 000 долларов штрафа. Приговор судьи вынесут 18 марта.

Аресты россиян в мире

Ранее мы сообщали, что латвийские правоохранители задержали россиянина, шпионившего за военными объектами. Он передавал информацию российским спецслужбам.

Также мы писали о том, что в Польше признали виновными членов шпионской сети - 14 граждан Беларуси, Украины и России. Они готовили диверсии в пользу Москвы.

К слову, норвежская полиция задержала российского шпиона, который работал в местном университете под вымышленным именем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСуд