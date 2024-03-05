У США затримали співробітника ВПС, який "зливав" дані про Україну через сайт знайомств

У Сполучених Штатах затримали співробітника військово-повітряних сил за звинуваченням у розкритті секретних даних про вторгнення РФ в Україну через платформу онлайн-знайомств.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції США.
Зазначається, що 63-річного обвинуваченого звуть Девід Слейтер. Він працював у стратегічному командуванні збройних сил США на базі ВПС Оффат у штаті Небраска і з серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації. Повідомляється, що до роботи у Страткомі він служив в американській армії та пішов у відставку у званні підполковника.
У обвинувальному висновку йдеться про те, що пан Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування, присвячених вторгненню РФ в Україну. Стверджується, що він передавав зібрану на брифінгах секретну інформацію через сервіс онлайн-знайомств спільнику, який видавав себе за жінку, яка мешкає в Україні.
Його співрозмовник також регулярно просив надати йому засекречену інформацію та називав його в особистих повідомленнях "таємним інформатором" та "секретним агентом".
"У відповідь на ці прохання Слейтер дійсно надавав йому секретні розвіддані, у тому числі про військові об'єкти та російський військовий потенціал, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.
Перше судове засідання у справі Слейтера відбудеться сьогодні, 5 березня. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів за кожним пунктом звинувачення.
Раніше повідомлялося, що колишній дипломат США, який обіймав посаду посла в Болівії, визнав себе винним у роботі на Кубу протягом більше 40 років. 73-річному Віктору Мануелю Роше звинуватили в таємній передачі інформації кубинському уряду, керованому комуністами, з 1981 року, коли він працював у Держдепартаменті США.
Також ми писали, що спецслужби Австралії викрили шпигунську групу під назвою "Команда А", яка збирала інформацію про військове співробітництво країни із союзниками.
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