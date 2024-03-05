В США задержали сотрудника ВВС, который "сливал" данные об Украине через сайт знакомств

Отмечается, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. Сообщается, что до работы в Страткоме он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.

В обвинительном заключении говорится, что господин Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных вторжению РФ в Украину. Утверждается, что он передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, живущую в Украине.

Его собеседник также регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным осведомителем" и "секретным агентом".

"В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России в Украину", - говорится сообщении Министерства юстиции США.

Первое судебное заседание по делу Слейтера пройдет сегодня, 5 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший дипломат США, занимавший пост посла в Боливии, признал себя виновным в работе на Кубу на протяжение более 40 лет. 73-летнему Виктору Мануэлю Роше предъявили обвинение в тайной передаче информации кубинскому правительству, управляемому коммунистами, с 1981 года, когда он работал в Госдепартаменте США.

Также мы писали, что спецслужбы Австралии разоблачили шпионскую группу под названием "Команда А", которая собирала информацию о военном сотрудничестве страны с союзниками.