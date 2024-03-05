RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США задержали сотрудника ВВС, который "сливал" данные об Украине через сайт знакомств

Фото: в США задержали сотрудника ВВС, который сливал данные об Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Соединенных Штатах задержали сотрудника военно-воздушных сил по обвинению в раскрытии секретных данных о вторжении РФ в Украину через платформу онлайн-знакомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Отмечается, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. Сообщается, что до работы в Страткоме он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.

В обвинительном заключении говорится, что господин Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных вторжению РФ в Украину. Утверждается, что он передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, живущую в Украине.

Его собеседник также регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным осведомителем" и "секретным агентом".

"В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России в Украину", - говорится сообщении Министерства юстиции США.

Первое судебное заседание по делу Слейтера пройдет сегодня, 5 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший дипломат США, занимавший пост посла в Боливии, признал себя виновным в работе на Кубу на протяжение более 40 лет. 73-летнему Виктору Мануэлю Роше предъявили обвинение в тайной передаче информации кубинскому правительству, управляемому коммунистами, с 1981 года, когда он работал в Госдепартаменте США.

Также мы писали, что спецслужбы Австралии разоблачили шпионскую группу под названием "Команда А", которая собирала информацию о военном сотрудничестве страны с союзниками.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки