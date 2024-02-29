Шукали дані про оборонний пакт із США та Британією. В Австралії викрили шпигунську мережу
Спецслужби Австралії викрили шпигунську групу під назвою "Команда А", яка збирала інформацію про військове співробітництво країни із союзниками.
Про це заявив голова національної розвідки Австралії Майк Берджесс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Представляючи свою щорічну оцінку загроз у столиці, глава Австралійської організації безпеки та розвідки заявив, що нині розформована "Команда А" є "агресивною і досвідченою" мережею зовнішньої розвідки, яка визначила Австралію як "пріоритетну мету".
"Шпигуни видають себе за консультантів, мисливців за головами, чиновників місцевих органів влади, вчених та дослідників аналітичних центрів, стверджуючи, що вони з вигаданих компаній", - заявив Берджесс.
За його словами, вони були націлені на безліч людей – студентів, науковців, політиків, бізнесменів, правоохоронців, державних службовців – і пропонували тисячі доларів за репортажі на такі теми, як торгівля, політика, зовнішня політика та оборона. За його словами, особливий інтерес становила інформація про оборонний пакт Aucus, який Австралія підписала з Британією та США.
Берджесс нещодавно говорив про небезпеку, яку представляє для Австралії китайський шпигунство, а минулого року він повідомив, що його агентство розгромило "вулик" шпигунів, яких місцеві ЗМІ пізніше визначили, як російських агентів.
Раніше повідомлялося, що Австралія має намір збільшити чисельність свого військово-морського флоту більш ніж удвічі за рахунок додаткових інвестицій у розмірі 7,2 млрд. доларів, щоб адаптуватися до нарощування військової присутності Китаю в Тихоокеанському регіоні. В результаті інвестицій Австралія отримає найбільший військово-морський флот із часів Другої світової війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.