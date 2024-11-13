В США затримали агента ЦРУ за злив планів Ізраїлю щодо Ірану, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Правоохоронці висунули звинувачення співробітнику Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) у розкритті секретних документів, які містили плани уряду Ізраїлю щодо відповіді Ірану за ракетну атаку на країну раніше цього року.

Зазначається, що співробітнику ЦРУ Асіфу Рахману ще минулого тижня у федеральному суді штату Вірджинія були висунуті звинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації національної оборони відповідно до закону "Про шпигунство".

Затримання агента ЦРУ

Агенти ФБР затримали Рахмана у вівторок у Камбоджі. Він постав перед федеральним судом Гуаму минулого четверга.

Документи, датовані серединою жовтня, були підготовлені Національним агентством геопросторової розвідки США, яке аналізує зображення та інформацію, зібрану американськими супутниками-розвідниками. Відомство допомагає у таємних і військових операціях.

Інформація в документах, яка є "суворо секретною", детально описує інтерпретацію супутникових знімків, які проливали світло на підготовку можливого удару Ізраїлю по Ірану, включаючи типи ракет, літаків та інших літальних апаратів.

Минулого місяця ці документи почали поширюватися в додатку Telegram.

Чиновники США раніше заявляли, що не знають, звідки були взяті ці документи, і що вони шукали першоджерело витоку.

Сам Рахман працював за кордоном на ЦРУ, і в судових документах вказується, що він мав дозвіл із доступом до конфіденційної та чутливої інформації, що є звичайною процедурою для багатьох співробітників ЦРУ, які працюють з секретними матеріалами.