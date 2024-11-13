В США задержали агента ЦРУ за слив планов Израиля по Ирану, - NYT

Агенту ЦРУ выдвинули обвинения в США. Он якобы "сливал" планы Израиля по поводу ответа Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Правоохранители выдвинули обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в раскрытии секретных документов, содержащих планы правительства Израиля по ответу Ирана за ракетную атаку на страну ранее в этом году.

Отмечается, что сотруднику ЦРУ Асифу Рахману еще на прошлой неделе в федеральном суде штата Вирджиния были предъявлены обвинения в умышленном хранении и передаче информации национальной обороны в соответствии с законом "О шпионаже".

Задержание агента ЦРУ

Агенты ФБР задержали Рахмана во вторник в Камбодже. Он предстал перед федеральным судом Гуама в прошлый четверг.

Документы, датированные серединой октября, были подготовлены Национальным агентством геопространственной разведки США, анализирующим изображения и информацию, собранную американскими спутниками-разведчиками. Ведомство помогает в тайных и военных операциях.

Информация в "строго секретной" документах подробно описывает интерпретацию спутниковых снимков, которые проливали свет на подготовку возможного удара Израиля по Ирану, включая типы ракет, самолетов и других летательных аппаратов.

В прошлом месяце эти документы начали распространяться в приложении Telegram.

Чиновники США ранее заявляли, что не знают, откуда были взяты эти документы, и что они искали первоисточник утечки.

Сам Рахман работал за границей на ЦРУ, и в судебных документах указывается, что у него было разрешение с доступом к конфиденциальной и чувствительной информации, что является обычной процедурой для многих сотрудников ЦРУ, работающих с секретными материалами.