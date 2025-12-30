У США засумнівалися в словах РФ про атаку на резиденцію Путіна

Він наголосив на необхідності ознайомитися з даними американських спецслужб щодо цього інциденту.

"Неясно, чи це насправді сталося", - сказав Вітакер, коментуючи заяви Москви, які Україна заперечує.

За його словами, у разі підтвердження подібних дій вони виглядали б нелогічними на тлі заяв про наближення до мирних домовленостей.

"Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно", - зазначив дипломат.

Метью Вітакер наголосив, що ключовим є висновок розвідслужб США та союзників щодо того, чи мав інцидент місце насправді.