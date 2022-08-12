В США застрелили вооруженного мужчину при попытке проникнуть в офис ФБР

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР, однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый сбежал на машине.

Сотрудники ФБР вместе с дорожным патрулем штата Огайо и местной полицией организовали погоню, в результате которой на протяжении нескольких часов они преследовали подозреваемого, пока он не остановился.

Переговоры о сдаче провалились после того, как подозреваемый достал оружие и направил его на правоохранителей - он был застрелен одним из сотрудников. У погибшего, опознанного как Рики Шиффер, изъяли гвоздодер и винтовку AR-15.

На данный момент следствие выясняет, причастен ли Шиффер к какой-либо экстремистской группировке, в частности, к тем, которых подозревают в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним, ФБР вдвое увеличило количество потенциальных дел о терроризме внутри США. Из-за этого бюро более чем вдвое увеличило свой штат людей, которые работают по вопросу борьбы с терроризмом.

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