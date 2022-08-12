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У США застрелили озброєного чоловіка при спробі проникнути в офіс ФБР

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Огайо, П'ятниця 12 серпня 2022 05:31
У США застрелили озброєного чоловіка при спробі проникнути в офіс ФБР Фото: у США застрелили озброєного чоловіка при спробі проникнути в офіс ФБР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Озброєний чоловік намагався проникнути в зону огляду відвідувачів місцевого відділення ФБР, однак після того, як спрацювала сигналізація, підозрюваний втік на машині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Співробітники ФБР разом з дорожнім патрулем штату Огайо і місцевою поліцією організували погоню, в результаті якої протягом декількох годин вони переслідували підозрюваного, поки він не зупинився.

Переговори про здачу провалилися після того, як підозрюваний дістав зброю і направив її на правоохоронців - він був застрелений одним зі співробітників. У загиблого, упізнаного як Рікі Шиффер, вилучили обценьки і гвинтівку AR-15.

На цей час слідство з'ясовує, чи причетний Шиффер до будь-якого екстремістського угруповання, зокрема, до тих, яких підозрюють в участі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, ФБР вдвічі збільшило кількість потенційних справ про тероризм всередині США. Через це бюро більш ніж удвічі збільшило свій штат людей, які працюють з питання боротьби з тероризмом.

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