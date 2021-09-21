"Аль-Каида" и другие террористы все еще хотят совершить масштабные теракты в США, - ФБР

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США. ФБР отслеживает их деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

"Мы продолжаем отслеживать потенциальные угрозы со стороны иностранных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГИЛ, которые никогда не прекращали выражать свое намерение совершить крупномасштабные атаки, такие как 11 сентября, здесь, в Соединенных Штатах. И мы также отслеживаем другие опасные группировки", - заявил глава ФБР.