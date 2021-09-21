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"Аль-Каида" и другие террористы все еще хотят совершить масштабные теракты в США, - ФБР

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США, Вторник 21 сентября 2021 21:32
"Аль-Каида" и другие террористы все еще хотят совершить масштабные теракты в США, - ФБР Фото: Кристофер Рэй, директор ФБР (flickr.com/fbi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США. ФБР отслеживает их деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Мы продолжаем отслеживать потенциальные угрозы со стороны иностранных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГИЛ, которые никогда не прекращали выражать свое намерение совершить крупномасштабные атаки, такие как 11 сентября, здесь, в Соединенных Штатах. И мы также отслеживаем другие опасные группировки", - заявил глава ФБР.

Рэй отметил, что ФБР вдвое увеличило количество потенциальных дел о терроризме внутри США. Из-за этого бюро более чем вдвое увеличило свой штат людей, которые работают по вопросу борьбы с терроризмом.

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