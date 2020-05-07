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В США застрелили исследователя коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 10:51
В США застрелили исследователя коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Профессора нашли с огнестрельными ранениями

В штате Пенсильвания (США) застрелили профессора университета Питтсбурга Бинг Лю, который исследовал коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию в округе Росс.

Профессора нашли с огнестрельными ранениями, возле его дома нашли мертвым в авто еще одного мужчину.

"Профессор Питсбургского университета, который был близок к обнаружению "очень весомых результатов" в исследовании COVID-19, был застрелен на выходных", - говорится в сообщении.

Правоохранители также считают, что мужчины знали друг друга. Однако мотив убийства до сих пор неизвестен.

Напомним, между США и Китаем образовался конфликтов из-за возникновения коронавируса. В США считают, что он был специально создан по заказу властей КНР, а в Китае это опровергают. Дошло до того, что Америка прекратила финансирование ВОЗ, которую подозревает в сговоре с китайскими властями.

В частности, посол КНР в России Чжан Ханьхуей заявил, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Он заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

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