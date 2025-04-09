Трамп відповів критикам мит: США заробляють майже 2 млрд доларів на день

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати заробляють на запроваджених тарифах майже 2 млрд доларів на день. Таким чином він відповів на критику мит.

"Ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день від тарифів... І у нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди", - заявив Трамп.

Він додав, що Японія і Південна Корея, а також "інші" - відправляють своїх представників до США, щоб укласти угоду, яка дасть змогу уникнути запроваджених тарифів.

"Америка дуже скоро знову стане дуже багатою", - додав він.