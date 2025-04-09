Трамп відповів критикам мит: США заробляють майже 2 млрд доларів на день
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати заробляють на запроваджених тарифах майже 2 млрд доларів на день. Таким чином він відповів на критику мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian і Rapid Response 47.
"Ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день від тарифів... І у нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди", - заявив Трамп.
Він додав, що Японія і Південна Корея, а також "інші" - відправляють своїх представників до США, щоб укласти угоду, яка дасть змогу уникнути запроваджених тарифів.
"Америка дуже скоро знову стане дуже багатою", - додав він.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп анонсував мита на імпорт проти більшості торгових країн-партнерів США. Вони встановлені в розмірі від 10% до 49% (для кожної країни індивідуально), проте найбільше мито задіяно проти Китаю. У Білому домі вчора заявили, що імпортне мито на товари з КНР піднято до рівня 104%.
Заходи американського лідера призвели до падіння фондового ринку США, проте Трамп не відмовився від своєї митної політики, порівнявши її з "ліками".
Також він нещодавно повідомив, що готовий до діалогу з державами, які хочуть більш вигідні умови для торгівлі. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, до Вашингтона вже звернулися близько 70 країн для переговорів.
Детальніше про те, що думають республіканці про тарифи Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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