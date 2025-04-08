Навіть республіканці стурбовані: що думають у США про тарифи Трампа

Більшість американців готуються до підвищення цін на широкий спектр споживчих товарів після того, як президент США Дональда Трампа запровадив нові тарифи на імпорт з низки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з результатами опитування, 73% американців вважають, що ціни на товари, які вони купують щодня, зростуть у наступні шість місяців після того, як набудуть чинності нові податки на майже весь імпорт.

Лише 4% респондентів вважають, що ціни знизяться. Решта сказали, що не очікують суттєвих змін, або не захотіли відповідати.

57% опитаних (у тому числі чверть респондентів від Республіканської партії Трампа) сказали, що виступають проти таких тарифів. 39% респондентів заявили про підтримку такого кроку.

Як зазначає агенство, збір даних для опитування тривав три дні - з 4 по 6 квітня. Всього опитали 1027 дорослих по всій території США. Можлива похибка складає три процентних пункти.

За даними Reuters, половина респондентів, у тому числі майже всі республіканці, заявили, що погоджуються з твердженням, що "будь-яка короткочасна економічна проблема варта того, щоб зробити США сильнішими в довгостроковій перспективі".

Інша половина, у тому числі майже всі прихильники Демократичної партії, не погоджуються з ним.