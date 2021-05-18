США запустили спутник для обнаружения ракетных ударов

Это уже пятый подобный спутник в рамках проекта SBIRS. Спутник используют для отслеживания событий на Земле в инфракрасном диапазоне, а также в качестве части системы предупреждения о ракетном нападении.

SBIRS может определять траектории полета ракет, идентифицировать боевые части, а также выдавать целеуказания для перехвата ракет.

В период с 2011 по 2018 год ракета Atlas V вывела на орбиту четыре подобных спутника. Однако из-за развития гиперзвукового оружия американское оборонное ведомство передумало завершать проект SBIRS. Выведенные спутники дополнят, но затем заменят новыми аппаратами Next-Gen OPIR.