Сверхтяжелая ракета Delta IV Heavy выведет на орбиту груз Пентагона. Трансляция
В понедельник, 26 апреля, в 23:46 по киевскому времени состоится запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance. Ракета должна вывести на орбиту секретный груз Национального разведывательного управления США.
Запуск будет транслироваться в YouTube.
Что именно понесет ракета на орбиту Земли, неизвестно, но любители космоса считают, что на борту носителя 19-тонный разведывательный спутник KH-11 (18) Kennen компании Lockheed Martin. Они также предполагают, что этот спутник имеет оптику, которая позволяет делать снимки поверхности Земли до 15 сантиметров на пиксель.
Эту ракету называют "горящей" из-за особенности ее запуска. За несколько секунд до отрыва ракеты от пусковой площадки для охлаждения двигателей в систему подается жидкий водород, который воспламеняется. В этот момент со стороны кажется, что ракета сейчас взорвется.
Трансляция запуска ракеты продлится до момента отстреливания половинок головного обтекателя. После этого видеотрансляция прекратится, ведь дальнейший процесс полета ракеты засекречен.
Напомним, на днях состоялся очередной успешный запуск корабля CrewDragon к Международной космической станции. На орбиту кораблем компании SpaceX отправились четверо астронавтов.
А вчера вертолет NASA установил сразу два рекорда на Марсе. Он совершил свой третий полет на Красной планете.